Milletvekili Fırat’ın 15 Temmuz mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajında, 15 Temmuz günü Türk milletinin unulmayacak bir ihanete uğradığını kaydetti.

Milletvekili Fırat, mesajında, “15 Temmuz’un üzerinden 2 yıl geçti. Devlet kurumlarının içerisine sızmış FETÖ Terör örgütüne mensup bir grup hain tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi Türk tarihinde unutulmamak üzere yerini almıştır. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan korkunç bir ihanete şahit olduğumuz o geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu sadece şehitlerimize ve gazilerimize değil, tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur. Tankların paletlerini yürekleriyle durduran bu aziz millete borcumuzdur.

Türk Milleti o gece gücün simgesi oldu. Milletimizin, vatan ve iman sevgisi ile örülmüş olan kocaman yüreklerini, darbeci hainler hesaba katamadılar. Tarih boyunca hak ve adaletin savunucusu olan, mazlumların duasını alan Aziz Milletimiz, düşmanlarının esaretini asla kabul etmediği gibi, içinden çıkan hainlere de asla teslim olmadı, olmayacaktır. Biz cihana hükmetmiş bir milletin evlatları olarak, yükselen bayrağımızı asla indirtmedik, indirtmeyeceğiz.

Ülkenin birliğini, bütünlüğünü, demokrasisini, seçilmiş Cumhurbaşkanını, hükümeti, parlamentoyu ve milli iradeyi hedef alan darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ Terör örgütü, sadece Türkiye için değil, bu örgütün yapılanmasının olduğu bütün ülkelerin ulusal güvenliği içinde büyük bir tehdit oluşturduğu, herkes tarafından bilinmesi gereken bir gerçektir. Bu sebeple FETÖ ile mücadelemizde, dış ülkelerde bizim gibi temizleme mücadelesini sürdürmelidir.

Bu vesileyle 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan menfur darbe teşebbüsü sonucunda hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine erişen tüm güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet, Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.