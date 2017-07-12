Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Güçlü Türkiye’yi hep birlikte emin adımlarla yürüyerek, ilelebet yaşatacaklarını ifade eden Milletvekili Halil Fırat, 15 Temmuz 2016 gecesinin, milletin omuz omuza verdiği destansı mücade olduğunu söyledi.0 O gecenin her anı vatan aşkı, milli irade bilinci ve kahramanlıklarla dolu olduğunun altını çizen Fırat, "Milletimizin kahraman evlatları, onuruna, haysiyetine kasteden bu FETÖ’cü ihanet çetesine karşı 1919’daki istiklal motivasyonu ve refleksiyle direnmiş, vatan namustur, namusumuzu çiğnetmeyeceğiz, sözünü kuşanarak tankların üstüne çıkmış, kurşunlara göğsünü siper etmiştir. Üniformalı FETÖ’cü, milletin iradesini yok sayan alçaklar, düşmanca bir tavırla silahlarını milletimize doğrultmuş, milli iradenin sembolleri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hedef alınmış ve Gazi Meclisimiz tarihinde ilk defa bu alçak çete tarafından savaş uçakları ile bombalanmıştır. 15 Temmuz 2016 gecesi vuku bulan bu ihanet, bizleri ve milletimizi derinden sarstı. O gece milletimiz, tüm farklılıklarını, tüm renklerini, tüm meşreplerini geride bırakarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan itimadıyla, tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet parolasıyla birleşmiş, tek yürek halinde hareket etmiş ve darbe girişimini def etmiştir.

İnanıyorum ki, milletimizin sergilediği bu ruh ve şuur beraberliği, bundan sonra darbelere ve milleti hiçe sayarak milletin arkasından vesayet güçleriyle iş tutma devrine son vermiştir. Bugün TBMM dimdik ayakta, milletimiz her zamankinden çok farklı bir şekilde kenetlenmiş halde geleceğine umutla bakıyor. Rabbime Hamd olsun. 15 Temmuz’da millet iradesi, vesayeti yendi. Feraset gösteren kahraman milletimiz, ilahi kudretin yardımıyla, fani hiçbir güç karşısında eğilmedi, vesayete boyun eğmedi. Fitneci şer odaklarına, teröre, terör işbirlikçilerine, hain FETÖ’ye aziz milletimiz yüreğindeki iman ve vatan sevgisiyle dimdik bir kahramanlık destanı olan karanlık 15 Temmuz gecesi, 16 Temmuz’da milli iradenin güçlü Türkiye yolunda bir adım geri atmayacağını canı pahasına, gencecik vatan evlatlarının şehadetiyle, gazi meclisiyle ispat etmiştir. O süreçte, vatanına, iradesine, hükumetine ve Başkomutanına sahip çıkan ve sokaklara, meydanlara çıkan Aziz Milletimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi zaferi, dini, dili, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun bütün bir Türkiye’nin mücadelesi ve mazlum milletlerin zaferidir. O gece tarihimizde ilk defa siyasi partileriyle, medyasıyla, kurumlarıyla ve bu ülkenin gerçek sahipleri 7’den, 70’e bütün halkıyla, milletimiz bir birlik havası oluşturmuştur. Millet iradesine vurulmak istenen kelepçeye artık müsamaha gösterilmeyeceğini ve bu ülkede seçimle iş başına gelenler, ancak seçimle kalacak veya seçimle gideceğini göstermiştir. 15 Temmuzda milletimiz kazanmış, Türkiye kazanmış, milletimizin tüm fertleri kazanmıştır. Eski Türkiye’de vesayet odaklarının maşası PKK ve FETÖ ortak çalıştı. Bunların ikisi de ihanet şebekesidir. PKK, FETÖ, DEAŞ aynı merkezden, aynı üst akıldan emir alıyorlar. Hükumet olarak, gerekli adımları hızla atarak, aynı anda hem FETÖ hem PKK, hem de tüm terör örgütleri teröristleri ile kararlı mücadelemizi azimli bir şekilde sürdürüyoruz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşma yolundaki proje ve reformlarımıza daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu hainlere destek veren devletlerin oyununa gelmeyeceğiz. Yanlışa gitmeden, kardeşliğimizi unutmayacağız. Milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları açık ve net şekilde görmektedir. Ülkemiz üzerinde hesapları olanlar bilmelidir ki, hiçbir hain çete ve oluşum bizi kutlu yolumuzdan, bu aziz millete hizmet etmekten alıkoyamayacaktır. Kahramanlık ve demokrasi destanı yazan, tankların karşısında diz çökmeyen bu aziz milletin fertleri olmaktan dolayı büyük bir şeref duyuyoruz. Rabbim sonsuza kadar bu vatanı ve milleti payidar eylesin. Böyle hainlere bir daha fırsat vermesin İnşallah” dedi.