Milletvekili Fırat’tan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat mesajında, Ülkemizin geleceği bağımsızlık şuuruyla yetişen gençlere emanet olduğunu ifade ederek, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir gençlik yetiştirme idealinin hepimizin ortak paydası olduğunu kaydetti.

İbrahim Halil Fırat, “Güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatacak en büyük güvencemiz gençlerdir. Bu nedenle gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve yetiştirilmesi boynumuzun borcudur. Gençler, milletlerin ve devletlerin en mühim güç kaynağıdır. Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Şavaşımızın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919 gününü gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bağımsız Türkiye’nin temellerinin atıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919’da, Mustafa Kemal ve arkadaşları geleceğimizi ipotek altına alanları ülkemizden defetmek için yola çıktılar. Milletimizin var olma mücadelesi açısından bir dönüm noktasıdır. Milli mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüren milletimiz, birbirine kenetlenerek yeniden diriliş gerçekleştirmiştir. 99 yıl sonra bugün yine iç ve dış düşmanlarla baş etmek zorunda olan milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde mücadelesine devam etmektedir. Milletimiz, genci yaşlısıyla hep birlikte ülkesinin bölünmez bütünlüğü için her zaman canını esirgemeyecektir.

Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.