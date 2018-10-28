Milletvekili Fırat'tan 29 Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyetin 95. yıldönümünü büyük bir heyecanla idrak etiklerini belirterek açıklamalarda bulunan Milletvekili Fırat, “Cumhuriyetimiz, büyük kahramanlıklarla ve fedakarlıklarla çetin bir mücadelenin eseridir. Bu bilinçle manevi ve milli kimliğimizi muhafaza edip, istikrarımızı koruyarak, muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçeceğiz. Demokratik yapısı ile dünyada örnek bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, bütün vatandaşlarıyla bir arada, barış içinde yaşayarak istikbale emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Cumhuriyetimiz geçmişten geleceğe uzanan bir beraberliktir. 95 Yıllık zamanda çağdaşlaşma, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler noktasında önemli mesafeler kat etti. 100. Yıldönümümüz olan 2023 yılına kadar hedeflerine ulaşmış ülkemizin, gerek yapılan yatırımlar, gerek refah seviyesi, gerekse güçlü ekonomisi açısından, gelişmiş ülkelerle yarışan bir konumda olacağız. Cumhuriyetimiz, 95 yıl önce olduğu gibi bugün de, yarında dimdik ayaktadır. Bu vesileyle, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye'nin istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyor, Adıyamanlı tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.