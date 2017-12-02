Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 19:23

Milletvekili Fırat’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Fırat’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

02 Aralık 2017 19:23


AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, engelli vatandaşların hak ettikleri hayat şartlarına kavuşturulması, hem sosyal devlet anlayışı, hem de vicdani sorumluluğun bir gereği olduğu kadar, sorunlarına çözüm üretmek, insanlık borcumuzun yanı sıra çağdaş toplum olmanın en önemli gereklerinden olduğunu söyledi.


Milletvekili Fırat, “Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak, onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini sağlayacaktır. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu anlayışla, 15 yıldan beri engellilerimizle ilgili, eğitimden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar birçok alanda iyileştirmeler gerçekleştirilerek, engelli kardeşlerimizi topluma kazandırdık. Hepimizin, birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olarak, engelli vatandaşlarımıza en ileri yaşam standartlarını üreten, hak temelli politikalar için gece gündüz çalışmaya ve milletimizden aldığımız güç ile milletimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal politikalar üretmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
15
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç