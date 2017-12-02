Milletvekili Fırat’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, engelli vatandaşların hak ettikleri hayat şartlarına kavuşturulması, hem sosyal devlet anlayışı, hem de vicdani sorumluluğun bir gereği olduğu kadar, sorunlarına çözüm üretmek, insanlık borcumuzun yanı sıra çağdaş toplum olmanın en önemli gereklerinden olduğunu söyledi.

Milletvekili Fırat, “Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak, onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini sağlayacaktır. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu anlayışla, 15 yıldan beri engellilerimizle ilgili, eğitimden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar birçok alanda iyileştirmeler gerçekleştirilerek, engelli kardeşlerimizi topluma kazandırdık. Hepimizin, birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olarak, engelli vatandaşlarımıza en ileri yaşam standartlarını üreten, hak temelli politikalar için gece gündüz çalışmaya ve milletimizden aldığımız güç ile milletimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal politikalar üretmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum” dedi.