Milletvekili Halil Fırat Adıyaman’ın yıl dönümünü kutladı

yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Fırat yayımladığı mesajında, “Adıyaman, bugüne kadar birçok uygarlığın büyüleyici kalıntılarına ev sahipliği yapmış, zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesinde yerini almıştır. Dillerin ve dinlerin kardeşliğini içine saklayarak, el ele, gönül gönüle olmayı kendine şiar edinen Adıyaman halkımız, misafirperver ve mütevazı insan yapısıyla ülkemiz genelinde hep takdir toplamıştır. Adıyaman ülkemizde birlik ve beraberliğin ışığı ve örneği olmuştur. Halkımız hep barış ve huzur içerisinde yaşamıştır. Bu barış bayrağını ilelebet dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Bizlerde bu ortamın devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyor, hemşehrilerimizin daha refah bir ortamda yaşamaları için, kalıcı hizmetler üretmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Adıyaman ülkemizin en hızlı büyüyen illerinden biridir. 15 yılda çok hızlı bir kalkınma süreci içerisine girerek, ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi modernleşme ve gelişme yolunda güzel bir ivme yakaladı. Adıyaman’a hizmet etmek boynumuzun borcudur. Adıyaman’ın geleceğinin daha da aydınlık olması için, halkımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz. Huzur ve hoşgörü kenti olan Adıyaman’ımızın, il oluşunun 63. yıl dönümünü kutlar, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlar, nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu, güzel günler dilerim” ifadelerini kullandı.