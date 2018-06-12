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12 Haziran 2018 14:59

Milletvekili Halil Fırat kadın ve gençlik merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezlerini ziyaret etti.

Milletvekili Halil Fırat kadın ve gençlik merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi

12 Haziran 2018 14:59


24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adıyaman AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren kadın ve gençlik merkezlerini ziyaret ederek, kursiyerlerden dua ve destek istedi.


Siteler ve Fatih mahallelerinde bulunan kadın ve gençlik merkezlerindeki giyim, kuaförlük, ev tekstili, rölyef, bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe, Arapça, okuma-yazma, Kur-an’ı Kerim, takı tasarım, bakır işlemeciliği, İngilizce, halı ve kilim dokuma, diksiyon, Osmanlı yemenisi ve Suriyeli vatandaşlar için verilen Türkçe kurslarını tek tek gezdi.


Hem kursiyerle hem de eğitimcilerle sohbet eden Milletvekili Fırat ve Başkan Kutlu kursiyerlerden 24 Haziran seçimleri için destek ve dua istedi.




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