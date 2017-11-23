Milletvekili İbrahim Halil Fırat’tan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yayımladığı mesajında fedakar ve azimli yol gösterici öğretmenlerin gücünü sevgiden ve fedakarlıktan aldığını kaydetti.

Öğretmenlerin toplumu şekillendiren kahramanlar, öğrencilerini ve toplumu ufka ve ufkun ötesine götürdüğünü ifade eden Milletvekili Fırat, “Öğretmenlik mesleği duygu, erdem ve ilke mesleğidir. Özümüzü, değerlerimizi koruyarak, dünyayı tanıyan, kavrayan, yöneten, yönlendiren nesiller yetiştirme başarısını ortaya koyan öğretmenlerimize, minnet borçluyuz. Dünyada daha değerli bir iş var mı? derseniz, yoktur. Sorumluluğu büyük ve hiçbir meslekle kıyaslanmaz, kutsal bir meslektir. Peygamber efendimiz bir hadisinde ‘İlim talebi için yola çıkan bir kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır’ diyerek, öğretmenin ve öğrenmenin önemini vurgulamış ve mesleğin kutsallığını ortaya koymuştur. Öğretmenlik, sevgi, sabır ve emek işidir. Çocuklarımızın geleceğine özenli ve sabırlı bir biçimde yön verir, yaşamlarına büyük katkıyı sağlar. Yarınlara hazırlayarak, her adımda rehber olurlar. Bizleri yetiştiren, bugünlere gelmemizi sağlayan öğretmenlerimize de bizler toplum olarak sahip çıkacağız ve hep gereken saygı ve hürmeti göstereceğiz.

Başta üzerimde emeği olan öğretmenlerim olmak üzere, tüm eğitim camiasına hizmet eden öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmen Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit öğretmenlerimizi, vefat eden öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyor, selam ve saygılar sunuyorum” dedi.