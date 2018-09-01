Milletvekili Taş Başkan Kutlu ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi alan Milletvekili Taş, sıcak geçen sohbet sonunda Başkan Kutlu’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Kutlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti olarak el birliğiyle çalışarak Adıyaman’ı hak ettiği noktalara getirmek istediklerini söyledi.