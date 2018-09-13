Milletvekili Taş köylerde vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman merkeze bağlı Palanlı, Ormaniçi, Rezip, Şemikan, Koçali, Albet, Zey köylerini ziyaret ederek tek teke vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Yakup Taş'a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti üyeleri eşlik etti.

Milletvekili Taş, 24 Haziran seçimlerinden vatandaşlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Gittiği her bölgede büyük bir ilgi ile karşılanan Milletvekili Taş, burada köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyip, çözüm bulmaya çalıştı.

Vatandaşlarla bire bir ilgilenen Milletvekili Taş, sorunların çözümü noktasında ilgililerle temas kurup sorunların çözümü için girişimlerde bulundu.