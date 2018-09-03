Milletvekili Taş vatandaşlarla bir araya geldi

Daha önce Besni, Çelikhan ilçelerini ve köylerini gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Taş, bu sefer Tut ilçesi, köylerini ve mezralarını gezerek 24 Haziran seçimlerinden vatandaşlara teşekkür etti. Gittiği her bölgede büyük bir ilgi ile karşılanan Milletvekili Taş, burada köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyip, çözüm bulmaya çalıştı.

Vatandaşlarla bire bir ilgilenen Milletvekili Taş, sorunların çözümü noktasında ilgililerle temas kurup sorunların çözümü için girişimlerde bulundu.