Milletvekili Taş ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi

Adıyaman ve ilçeleri Ziraat Odaları başkanları Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ı makamında ziyaret etti. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özer ve Gerger Ziraat Odası Başkanı Eşref Perçin, Milletvekili Yakup Taş’ı makamında ziyaret edip yeni dönemde Adıyaman tarımını ve sorunlarını konuştu.

Oda başkanları adına konuşan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Yakup Taş’ın eski Ziraat Odası başkanı olması nedeni ile Adıyaman tarımının tüm sorunlarına vakıf olduğunu söyledi.

Şahan, bu dönemde en kısa sürede başta tütün olmak üzere ve ilimizin sulu tarıma geçmesi için devam eden barajların bir an evvel bitirilmesi, proje aşamasında olan barajların bitirilmesi için gayret beklediklerini belirtti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, heyete teşekkür etti.

Taş, milletvekilliği görevine yeni başladıklarını, Adıyaman tarım sorunlarına vakıf olduğunu belirterek, yeni dönemde milletvekili arkadaşlarıyla birlikte sorunların çözülmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışacaklarını ifade etti.