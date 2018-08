Milletvekili Toprak Başkan Aslan ile bir araya geldi

Toprak, teşekkür ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek gazetecilerle bir araya geldiklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Toprak, “Güzel bir seçim süreci geçirdik. Adıyaman’ımızda seçim bayram havasında geçti. Seçimde bizlerin en yakın mesai arkadaşları basın mensuplarıydı. Seçimden sonra basın mensubu kuruluşlarımızı ziyaret etmek istedik. Esnaflarımızla, iş adamlarımızla, siyasetçilerimizle bir araya geliyoruz. Halkın nabzını yakından takip eden basın mensuplarımızla bir araya geliyoruz. Bu dönemde bütün milletvekillerimizle beraber yapacağımız çalışmalar için bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu nedenle AGAD Başkanı İbrahim Aslan’ı ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 6. olağan kongremiz sonrasında yerel seçimler için startı verdi. Yoğun bir seçim süreci bizleri bekliyor. 2019 yılı Mart ayında seçimimiz gerçekleşecek. AK Parti 2019 yılı Mart ayı seçimlerine her zaman olduğu bugünde hazır” dedi. Ziyarette hazır bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise milletvekilleriyle birlikte teşekkür ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, “Milletvekilimiz Muhammed Fatih Toprak’la birlikte 2 haftaya aşkın bir süredir çok ciddi çalışmalar yaparak, ziyaretler yapıyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte sahayı boş bırakmıyoruz. Sürekli olarak yarın seçim olacakmış gibi partimizde bir hazırlık ve çalışma var. Bizlerle birlikte yoğun mesai harcayan basın mensuplarını tebrike ediyorum” şeklinde konuştu.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan’da Adıyaman’ın sorunları ve beklentilerini hatırlatarak, “Seçim sürecinde AK Parti teşkilatı çok iyi çalıştı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’a yapacağı çalışmalarda basın olarak her zaman yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Siyasilerimizin işsizlik konusunda yapacağı her türlü çalışmada yanlarında olacağımızı belirtiyoruz. İlimizin kalkınmasında her zaman siyasilerimizin yanında olduk, bundan sonrada olacağız” diye konuştu.