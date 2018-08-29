Milletvekili Toprak Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Çeşitli temas, görüşme ve incelemeler yapmak üzere Adıyaman’da bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’yu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alan milletvekili Toprak ve İl Başkanı Dağtekin, gayretli çalışmalarından dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.