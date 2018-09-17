Milletvekili Toprak öğrencilere başarılar diledi

Ülkenin yarınlarının çocuklara emanet olduğunu vurgulayan Milletvekili Toprak, "Ülkemizin yarınları çocuklarımıza emanettir. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine yükseltmek ancak eğitimli, nitelikli, vatanını ve milletini seven insanlarla mümkündür. Çocuklarına iyi bir eğitim ve öğretim sağlayabilen milletler ancak yarınlarından emin olabilirler. Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girerken çocuklarımızın, kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa yararlı birer birey olarak yetiştirilmesinin iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin Adıyaman ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni ediyor, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” diye konuştu.