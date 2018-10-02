Milletvekili Toprak, Perre Antik Kent'te incelemelerde bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Perre Antik Kenti ve Perre Antik Kent'teki kazılarda ortaya çıkartılan M.S. 5. Yüzyıla ait 1500 yıllık mozaiğin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan ve Adıyaman kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Örenli Mahallesinin üzerine yerleşik Perre Antik Kent'te incelemelerde bulundu. İlk olarak karşılama merkezinde Perre Antik Kentin tarihsel sürecinin anlatıldığı 3 boyutlu tanıtım filmini izleyen Toprak, daha sonra Perre Antik Kenti ve 2009 yılında Perre Antik Kent'teki kazılarda ortaya çıkartılan M.S. 5. Yüzyıla ait 1500 yıllık mozaiğin bulunduğu alanı gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'den bilgi aldı.

Adıyaman'ın hem kültürel hem de tarihi anlamda bir hazine olduğunu ifade eden Milletvekili Toprak, Perre Antik Kent'in keşfedilmemiş tarihi bir zenginlik olduğunu söyledi.

Milletvekili Toprak, "Perre Antik Kent turizm konusunda pek keşfedilmemiş çok önemli bir tarihi zenginliktir. Her yönüyle görülmeye değer çok kıymetli eserler var. Kayalıklar içine oyularak yapılmış oda mezarlar harika bir görünüm oluşturuyor. Aynı bölgede ayrıca mozaik buluntularımız da var. Çeşitli figürlerin yer aldığı bu mozaik de turizm için büyük bir kazanım. İnsanlar bu tarihi zenginliğe hayran kalır" dedi.

Adıyaman'da çok daha iyi bir turizm potansiyeli oluşturulması gerektiğini söyleyen Toprak, Adıyaman'ın kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtımını daha güçlü bir zeminde hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade ederek, turizmin gelişimine katkı sağlayacak birçok proje hazırladıklarını ifade etti.

Toprak, “Antik perre şehrinin Erken Roma Dönemi ait Nekropol alanıdır. Pirin Köyü'nün yakınındaki Karadağ'ın yamaçları üzerine yayılan bu Nekropolde 208 adet kaya mezarı bulunmaktadır ve bu mezarlar kayalara oyularak yapılmıştır. Bugünkü Pirin Köyü'ne adını veren ‘Antik Perre' kentinin kuruluşu kaynaklara göre Helenistik Döneme değin uzanmaktadır. Ancak Kommagene Döneminde yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Roma Döneminde bölgenin en büyük şehirleri arasında yer alır. Daha sonra Bizans yerleşimi görülen şehirde ayakta kalan ve hala kullanılan Roma Çesmesi ve surların bir kısmı görülmektedir. Perre Kentinin henüz yüzde 10'u gün yüzündedir.

2009 yılında yapılan kazılarda ana kaya oyularak yapılan tapınak ve 155 metrekare büyüklüğündeki mozaikte çeşitli figürleri yer alıyor. Roma dönemine ait olduğu tespit edilen mozaiğin orta ana sahnesinde asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyi, horoz, tavuk, telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise sekizgen, baklava dilimi, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor. Mozaik büyüklüğü bakımından bu güne kadar bölgede bulunan en büyük mozaik olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.