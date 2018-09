Milletvekili Toprak: "Türkiye çok güçlü ve etkili bir ülkedir"

AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Güler, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Halil Dinçer, yürütme ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcilileri ile partililer katıldı.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, toplantının açılış konuşmasında ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve yapılacaklar konusunda bilgiler verdi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise, "Hepimiz dava adamıyız. Sizler olmazsanız AK Parti olmaz, bu dava olmaz, biz olmayız. Sizlerin gece gündüz yaptığı her bir çalışma çok kıymetlidir, büyük bir fedakarlıktır. Bizleri güçlü kılan sizlersiniz. Eğer sizler bu davaya sahip çıkmazsanız bu dava yetim ve öksüz kalır” dedi.

Çok zorlu ve netameli süreçlerden geçildiğini de belirten Milletvekili Toprak, “İç ve dış mihraklar her türlü çirkinliği yaptılar. Sürekli köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Onlar istedikleri kadar Türkiye'den rahatsız olsunlar. Biz Filistin'e de davasına da sahip çıkacağız. Oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmamaya kararlıyız. Çünkü Türkiye mazlum coğrafyanın tek umududur. Ülkemizi de her türlü tehdide karşı koruyacak kadar güçlüyüz. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğimiz gibi, FETÖ, PKK ve diğer tüm terör örgütlerine de fırsat vermeyeceğiz. Yine bir seçim sürecine giriyoruz. 2019'un mart ayında yerel seçimler var. Tüm Türkiye'de adaylarımız belirlenecek ve bu adaylarımızın arkasında hepimiz duracağız. Her birimiz adaymışız gibi çok yoğun bir şekilde çalışacağız. Memleketimiz için yapmamız gereken çok şey var. Güzel projelerimiz var. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, birbirimize kenetlendiğimiz sürece önümüzdeki bütün güçlükleri yeneceğiz inşallah” diye konuştu.

Toplantı sonrası vatandaşların taleplerini dinleyen Milletvekili Toprak, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu