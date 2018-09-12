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Milletvekili Toprak'a yeni görev

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı oldu.


Yeni görevi ile ilgili konuşan Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, “Bizler siyaset yapıyoruz. Siyasetimizin ana hedefi de halkımızın ve milletimizin hukukunu korumaktır. Sosyal ve siyasal sorumluluğum gereği partimde gönüllü olarak verilen tüm görevleri yerine getirmeye hazırım. Çünkü ben siyaseti, AK Parti'de birlikte icra etmeye karar vermişim. Şahsımı bu göreve layık gördükleri için tüm parti teşkilatıma teşekkür ediyorum. Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

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