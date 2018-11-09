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Milletvekili Tutdere 300 Yataklı Devlet Hastanesini meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da yapılması planlanan 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile alakalı konuları meclis gündemine taşıdı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da yapılması planlanan 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile alakalı konuları meclis gündemine taşıdı.


Mecliste 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile ilgili konuşmalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “İktidar ve hükumet yetkilileri tarafından önceki yıllarda Adıyaman Üniversitesi 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanına 300 Yataklı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yapılacağı taahhüt edildi. Bu kapsamda projenin 28 Haziran 2018 tarihinde de tamamlandığı Adıyaman Valiliği internet sitesinden yayınlanmıştır. Ben buradan Sağlık Bakanlığına hatırlatmak istiyorum, Sağlık Bakanlığının 2019 bütçesinde 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için ayrılan bir ödenek var mı, ayrıca, hastanenin inşaatına ne zaman başlanacak” diye konuştu.

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