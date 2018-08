Milletvekili Tutdere Başkan Uslu ile bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, beraberinde CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile birlikte Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ile görüştü. Gerçekleşen ziyarette ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş ve Ahmet Metin Günay da hazır bulundu. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, şahıs ve parti olarak ATSO’yu önemsediklerini belirterek, “Adıyaman’ımızın en önemli sivil toplum örgütü olan Ticaret ve Sanayi Odasını il başkanımız, ilçe başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla ziyarette bulunuyoruz. Bu ziyaret aslında gecikmiş bir ziyaret. Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinden sonra bu ziyareti yapacaktık ancak araya seçimlerin girmesi ve gündemin yoğunluğu nedeniyle bugüne gerçekleştirebildik. Ticaret ve Sanayi Odası benim şahıs olarak parti olarak önemsediğim Adıyaman için çok önemli bir kuruluş. Bu kuruluştaki tüm arkadaşlarımızın Adıyaman için göstermiş olduğu çabayı yakinen biliyoruz. Bundan sonra da hep birlikte Adıyaman’ımızın kalkınması, ekonomik anlamda özellikle iş çevrelerinin cazibe merkezi olması konusunda karşılıklı işbirliği diyalog ve dayanışma içerisinde birlikte çalışacağız. Ben başkanımıza ve yönetim kuruluna başarılar diliyor hayırlı olsun diyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımız bugüne kadar göstermiş oldukları performansı katbekat arttırarak çalışmalarına devam ederler” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise yaptığı konuşmada, "Çiçeği burnunda milletvekilisiniz. Bizlerde seçim geçirdik yenilendik ancak Adıyaman olarak her zaman söylediğimiz bir cümle var. Huzur kenti her şeyin önündedir. Bunu sağlamakta hepimizin asli görevidir. Özellikle bizim sivil toplum örgütleri olarak siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün siyasilerimize, seçilmişlere aynı mesafede durarak kentimiz için neler yapabiliriz çabası içerisindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah bu dönemde seçilen sizler veya AK Partili arkadaşlarımızla beraber bayrağı yüceltmek için çaba göstereceğiz. Bu konuda sizler tarafından bize düşen bir şey olursa yedi yirmi dört telefonumuz açıktır. Özellikle kent için olması gereken ne varsa biz hep birlikte olduğumuz zaman kenti yüceltiriz. Tabi siyasi partiler elbette seçim döneminde kendi partisini daha çok oy almak iktidar yapmak için çaba göstermek doğal bir şeydir ama seçimler bittikten sonra siz artık Adıyaman milletvekilisiniz. Biz sivil toplum örgütleri olaya böyle bakıyoruz. Dolayısıyla biz bundan böyle bugüne kadar olduğu gibi Adıyaman’ımız için elimizden ne gelirse onu yapacağız. Türkiye’de 81 ilin hep beraber bir yarış içerisinde olduklarını biliyoruz. Bundan böyle biraz daha 81 ilin içerisinde bu pastadan ne kadar pay alırız, Türk ekonomisine ne kadar katkı sunarız çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Bu konuda sizlere de iş düşüyor. Benim burada bir temennim olacak. Parti gözetmeksizin memleket meselelerine yumruklarınızı birleştirmenizi istiyoruz. O noktada bize de bir şey düşüyorsa destek vermek amacıyla her zaman hazırız. Böyle yaparsak biz kenti yüceltiriz. Şahsım ve Yönetim Kurulum adına sizlere hayırlı olsun diyorum. Adıyaman için inşallah güzel projelere imza atarsınız” diye konuştu.