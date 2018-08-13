Milletvekili Tutdere itfaiye ekiplerini yalnız bırakmadı

Adıyaman’da önceki gece Küçük Pirin, Beşpınar Marina ve Doyran köyünde yangın çıktı. Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Gece boyunca süren yangınlar tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gece geç saatte İtfaiye Müdürlüğüne giden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yangınlar ile ilgili bilgi alarak yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Tutdere, rüzgar ile birlikte büyüyen yangına fedakarca müdahale eden ekipleri tebrik ederek, Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.