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13 Ağustos 2018 09:14

Milletvekili Tutdere itfaiye ekiplerini yalnız bırakmadı

Adıyaman’da bir gecede 3 büyük yangına müdahale eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekiplerini gece geç saatte ziyaret eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çalışmalardan dolayı itfaiye ekiplerini tebrik etti.

Milletvekili Tutdere itfaiye ekiplerini yalnız bırakmadı

13 Ağustos 2018 09:14


Adıyaman’da önceki gece Küçük Pirin, Beşpınar Marina ve Doyran köyünde yangın çıktı. Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Gece boyunca süren yangınlar tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.


Gece geç saatte İtfaiye Müdürlüğüne giden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yangınlar ile ilgili bilgi alarak yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Tutdere, rüzgar ile birlikte büyüyen yangına fedakarca müdahale eden ekipleri tebrik ederek, Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.




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