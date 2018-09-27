Milletvekili Tutdere Mecliste turizmi sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından açıklanan “Tanıtım ve Yatırım Programında” Adıyaman'a yer verilmemiş olması nedeniyle yaşanacak mağduriyetleri gündeme getirdi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Şanlıurfa'da verdiği bir demeçte, “Diyarbakır merkezli, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep illerini kapsayan dörtlü bir bölge oluşturulacağını, bu dörtlü mekanizma içerisinde yeni bir turizm tanıtım ve yatırım programı hazırlandığı, bu dörtlünün yarattığı sinerji ile burada yeni bir turizm hareketliliği başlayacağını, turizm yatırımcılarının dikkatini çekeceğini” ifadeleriyle ilgili TBMM'de soru önergesi verdi.

Tutdere konuyla ilgili açıklamasında, “Adıyaman, Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Nemrut Dağı ve milli parkına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Roma döneminden kalan Cendere Köprüsü, Kommagene döneminde ticaret merkezi olarak kullanılmış olan Perre Antik Kenti, Kommagene Yazlık Yönetim Merkezi olarak kullanılmış olan Arsemia, Kommagene döneminde yapılmış ancak, Roma, Bizans ve Memlükler tarafından da kullanılmış olan Eski Kahta Kalesi, prenseslerin anıt mezarı olarak kullanılmış olan Karakuş Tümülüsü başta olmak üzere çok sayıda sit alanı ve tarihi birçok şahesere ev sahipliği yapmıştır. Kültür turizminden sağlık turizmine, spor turizminden inanç turizmine kadar birçok alanda zengin kaynaklara ve esere sahip olan Adıyaman ilinin bu dörtlü mekanizma arasında zikredilmemiş olması ilimizde dışlanmışlık duygusuna itmiştir. Bahsi geçen ve oluşturulmak istenen yapı Adıyamansız eksik olacak ve ilimiz turizmi olumsuz etkilenecektir. Adıyaman'ı da içine alacak şekilde oluşturulacak Tanıtım ve Yatırım Programının, bölgemiz ve ülkemiz turizmi açısından daha yararlı olacağı tartışmasızdır.

Biz bu nedenle Adıyaman'ımızın bahsi geçen ‘Tanıtım ve Yatırım Programının' dışında bırakılmasının sebeplerini ve Adıyaman'ın bu programa dahil edilmesi ile ilgili herhangi bir çalışmanın söz konusu olup olmadığı hususlarının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdik. Adıyaman'ın ve Adıyamanlı'nın turizmden yeterli faydayı sağlayabilmesi için her türlü girişimde bulunacağımızı, tarihi ve turistik değerlerimize sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.