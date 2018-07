Milletvekili Tutdere, Mecliste tütünle ilgili açıklamada bulundu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, tek başına içim özelliği ile ülkemizde ve dünyada önemli bir değeri olan Adıyaman sarmalık tütününün bölge için önemine işaret etti.

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman sarmalık tütünün ticaretine ve alım-satımına ilişkin 28/11/2017 tarihinde 4733 sayılı yasanın 6. maddesine eklenen 11 fıkra ile bakanlıkça belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya gelerek oluşturdukları kooperatiflere tütün tesisi kurma ve ticareti yapma yetkisi tanındığını söyledi.

Tutdere, “Yapılan bu yasal değişikliğe paralel olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Son KHK ile Ticaret Bakanlığı) 02/07/2018 tarihli Resmi Gazetede ‘Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerine’ ilişkin bir tebliğ yayınlanmıştır. Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğin 11.maddesiyle tütün üretim ve pazarlama kooperatifi için her ilçe bir çalışma bölgesi olarak belirlenmiş ve her çalışma bölgesinde en fazla 1 kooperatifin kurulması esas alınmıştır. Yayımlanan bu tebliğe göre Adıyaman’ın her ilçesinde bir kooperatif kurulması esas alınmıştır. Her ne kadar istisna olarak ilçede birden fazla kooperatif kurulması Bakanlık iznine bırakılmış ise de bu şekildeki düzenleme kanunun ruhuna aykırıdır. Kanunda açıkça tütün üreticilerinin bir araya gelerek oluşturacağı kooperatiflere yetki verilir şeklinde amir düzenleme vardır. Bu amir düzenlemeye rağmen bakanlığın hukuka, yasanın ruhuna ve Adıyaman gerçeğine uymayan sadece birilerine çıkar sağlamak amacıyla tebliğiyle kurulacak kooperatiflere sınırlama getirmesi doğru değildir.

Tütün üretimi yapılan merkez ilçe ve diğer ilçelerde sadece birer kooperatifin kurulmasına izin verilmiş olması tütün üreticilerinin aleyhinedir. Aynı ilçede birden fazla kooperatifin kurulmasına izin verilmemiş olması beraberinde tekelleşmeyi getireceğinden ve rekabet olamayacağından ileriki zamanlarda kooperatifin istediği fiyatı üreticiye dayatması sonucunu doğuracaktır. Bu düzenleme bu haliyle liberal ekonomik koşullarda rekabeti engelleyeceğinden tütün üreticilerinin aleyhine olmuştur” dedi.

Tutdere, “Bu nedenlerle bakanlığın kanunun ruhuna uygun çalışma bölgesinde (ilçede) sınırlama olmaksızın yeterli üye sayısına sahip ve yasanın aradığı diğer koşulları yerine getirecek tüm tütün üretim ve pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına yol açacak şekilde yeniden düzenleme yapması gerekmektedir. Bakanlığın, tütün üreticilerimizin yararına olacak şekilde yeniden bir çalışma yapması için işin takipçisi olacağız.

Yeni dönemde 02/07/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununun 3. Maddesine eklenen 20.fıkrada yer alan ‘Yetki Belgesi almadan sarmalık tütün satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir.’ hapis cezasının kaldırılması ve sarmalık tütünün önündeki diğer yasal engellerin kaldırılması için gerekli yasal düzenlemelerin ve diğer çalışmaların yapılması noktasında her türlü çalışmayı yapacağız” diye konuştu.