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24 Temmuz 2018 18:39

Milletvekili Tutdere sulama projelerini sordu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın üç tarafının sularla kaplı olduğunu ancak sulu tarım yapılamadığını dile getirdi.

Milletvekili Tutdere sulama projelerini sordu

24 Temmuz 2018 18:39


Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM’de söz alarak Adıyaman’da ki sulama projeleriyle yetkililerin açıklama yapmasını istedi.


Tutdere konuşmasında şunları söyledi:


“Adıyaman, bir ilçesini ve çok sayıda köyünü Atatürk Barajı sularına feda etmiş bir kent olmasına rağmen, Atatürk Barajı sularından bir damla su dahi alamamaktadır. Dünyada ve Türkiye’de barajın kenarında olmasına rağmen kuru tarım yapan başka bir il var mı bilmiyorum ama ben buradan ilan ediyorum. Türkiye’nin en büyük barajının kenarında, Adıyaman’da kuru tarım yapılmaktadır. Adıyaman ovasının üç tarafı sularla çevrili olmasına rağmen Adıyaman çiftçisi halen kuru tarım yapmaktadır. Buradan hükümete ve DSİ Genel Müdürlüğüne soruyorum. Bebek 1 ve Bebek 2 adlı sulama projeleri ile diğer sulama projeleri ne zaman bitecek? Suyun kenarında içi yanarak kuru tarım yapan çiftçiye çektirdiğiniz bu ızdırap ne zaman bitecek? Adıyaman toprakları su ile ne zaman buluşacak?”




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