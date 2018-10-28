Milletvekili Yakup Taş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

Bu millet 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiğini söyleyen Taş, “Bağımsızlık sembolümüz olan cumhuriyetin ilan edilişinin 95'inci yıldönümünü gururla kutluyoruz. Tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmeyen aziz milletimiz, istiklal ve istikbaline göz diken işgalcilere karşı verdiği Kurtuluş Savaşını benzersiz bir zaferle neticelendirmiş, büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyetini kurmuş, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesiyle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedef edinmiştir. Bu vesileyle bin yıldır aziz vatan topraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yad ediyorum. Kalkınma yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş olan ülkemiz, bugün dünyanın söz sahibi, saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda siyasi, askeri ve ekonomik saldırılara maruz kalan ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırıları da bertaraf etmeyi başarmıştır. Demokrasi, hukuk ve insan hakları gibi temel evrensel değerleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelleri sağlamdır ve inşa edilmekte olan yenidünya düzeninde hak ettiği yeri alacağına olan inancım tamdır. Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum” diye konuştu.