Milletvekilleri kent konseyi yönetimi ile bir araya geldi

Gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti üyeleri katılırken Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ve yürütme kurulu üyelerinden oluşan bir heyet hazır bulundu. Kent konseyinin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, bu kurumun yapısı itibariyle önemli çalışmalara imza atabileceğini dolayısıyla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak Kent Konseyinin çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirtti. Kent konseyinin talep ve önerileri doğrultusunda istişarede bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, “Adıyaman Kent Konseyi olarak, misyonumuz çerçevesinde, şehrimizle alakalı konularda ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerimizi ileterek daha güzel bir Adıyaman için katkı sunmaya çalışıyoruz. Şehrimizdeki ahır evler ile hayvan çiftlikleri ve et kombinasının çevreye ve kentsel yaşama verdiği rahatsızlık kamuoyunun da malumudur. Bu konuda bizlere çok sayıda şikayetler de gelmektedir. Bunların insanları mağdur etmeden şehir dışına taşınması gerekmektedir. Adıyaman Kent Konseyi olarak bu konuda uzun süreden beri çalışmalar yapmaktayız. Aynı zamanda yürütme kurulu üyemiz olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan'ın büyük gayret göstererek hazırlamış olduğu, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Besi Hayvancılık Bölgesi Kurulması Projesinin bu sorunun çözümünde çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyor ve önemsiyoruz. Bir taraftan şehir hayatını bir yandan da ilimizin en önemli yatırımlarından olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizi olumsuz etkileyen bu sorunun çözümü noktasında gerekli adımların atılacağına olan inancımız tamdır. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, proje konusunda kar-zarar ve riskleri de hesaplayarak detaylı bir araştırma ve çalışma yapılmasının daha isabetli olacağını belirterek, çalışma bittikten sonra tekrar görüşmelerinin iyi olacağını, Kent Konseyi olarak bunun takipçisi olunmasının gerekli olduğunu ve en kısa zamanda da gerekli girişimlerin başlatılabileceğini söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat projenin şehrin yaşadığı bu sorunu çözmede önemli olduğunu ve bununla eğitim ve araştırma hastanemizin çevresine rahat nefes aldıracağını belirterek destekleyeceklerini belirtti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise hayvan yetiştiricilerinin mağdur edilmeden uygulanacak projenin kent yaşamına olumlu katkılar sunacağına inandığını ve gerekli desteği vereceklerine dair açıklamalarda bulundu.