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08 Ocak 2017 13:00

Milli Birlik Cemiyetinden kan bağışı

Milli Birlik Cemiyetinden kan bağışı

08 Ocak 2017 13:00

Milli Birlik Cemiyeti Adıyaman Şubesi üyeleri, “Vatan İçin Can, Millet İçin Kan Veririz" adlı kan bağış kampanyası başlattı.
Başlatılan kampanya kapsamında Ulu Cami karşısında bulunan kan merkezine gelen cemiyet üyeleri kan bağışında bulundu.
Kan bağışına büyük destek verdiklerini söyleyen Milli Birlik Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Abidin Semih Yalçın, “Kızılay başkanımızın yapmış olduğu açıklama ile kan bağış oranının şuanda kırmızı alarm verdiğini, sosyal medyadan duyduk. Adıyaman temsilciliği olarak bugün buraya kan vermeye geldik. Ülkemizde yaşanan son durumlardan ve 1 kanın 3 cana tekabül edeceğini bilmemizden dolayı bizler buradayız. Kan bağışı kutsal bir görevdir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan her bireyin en öncelikli görevlerinden olmalıdır, kan vermek. Bu hayati ihtiyacı karşılamak, yapacağımız kan bağışları ile mümkün olacaktır. Buradan duyarlı tüm vatandaşlarımıza Kızılay’ın yanında olmasını ve kan bağışı yapmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.



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