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Milli eğitim müdürleri bir araya geldi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ilçe milli eğitim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.


İnovasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin düzenlemiş olduğu toplantıya Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Gerger, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinin milli eğitim müdürleri katıldı.


Toplantıda 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin yürüttüğü çalışmalar ve sınavlarla ilgili bilgiler verildi. Ayrıca 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin yapacağı çalışmalar ve sınavlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu konudaki işbirliği ve özene vurgu yapılmıştır. Ayrıca Ölçme ve Değerlendirme Merkezi il merkezinde kurulduğu ve ilimizde ortak sınavlar yapılacağı belirtildi.

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