Milli Eğitim Müdürü Alagöz Tut'da okul müdürleriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Ahmet Alagöz, Şube Müdürü Abdurrahman Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel ile birlikte okul müdürleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı yaptı.

Ahmet Alagöz, okul müdürlerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açıkladıkları 2023 Eğitim Vizyon Tanıtım Toplantısında ifade ettiği yeniliklere değindi.

Alagöz, “Bakanımızın açıklamış olduğu hedefleri tüm öğretmenlerin incelemesi gerekiyor. Ayrıca okul müdürlerinin kapılarının sürekli öğretmenlere açık olması en önemli hususlardan bir tanesidir. Öğrencilere kaynak kitap aldırılmasın. Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlanan ‘Kazanım Değerlendirme Testi' kısmına tüm veli, öğrenci ve öğretmenlerin girip orada, her ünite sonunda bitirmiş olduğu üniteden başarılı ve başarısız olduğunu görebileceği bu sayede öğrencilerin o konuyu ne kadar iyi anladığı, öğretmenlerin ne kadar iyi anlatabildiği belli olacağından kolaylıkla başarıyı yakalamış olacaktır'' dedi.

Toplantı sonrasında Ahmet Alagöz ve beraberindekiler Tut İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Uyar ile birlikte ilçe halk eğitimin kurslarında yapılan ürünleri inceledi. Alagöz ve beraberindekiler daha sonra okul ziyaretinde bulundu.