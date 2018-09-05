Milli eğitim yatırımlarını değerlendirme toplantısı

Toplantıya, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcısı Adem Kaya, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Mehmet Altuğ ve Mahalli İdareler Müdürü Yusuf Güleç katıldı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, il genelinde eğitim alanında yapılan yatırım projeler ile ihtiyaç ve sorunlar hakkında bir sunum yaptı.

Sunum sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı, ilçe kaymakamlarına tek tek söz vererek, ilçelerin eğitim alanında karşılaştıkları problemler ile ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.