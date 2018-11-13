Milyonlarca canlı yanmaktan kurtulacak

Çiftçiler, bitki artıklarını masrafsız ve çabuk yok etmek, sürümü kolaylaştırmak, ikinci ürün yetiştirmek için zaman tasarrufu sağlamak, sap ve bitki artıkları üzerindeki artıkların yok edilmesi, sap, bitki artıkları ve toprak yüzeyine yakın yerde barınan zararlıların yumurta, larva, pupa ve erginleri yok etmek için anız yakıyor. Yetkililerin her türlü uyarısına rağmen önüne geçilemeyen anız yangınlarında toprak zarar görürken milyonlarca canlı yanarak kül oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile yürütülen “Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarımsal Uygulamalar” isimli proje ile anız yangınlarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Anız alanlarına direkt ekimin sağlandığı proje Türkiye'de 8 pilot ilde pilot uygulanmaya başladı. Bu illerden Adıyaman'da da 4 bölgede deneme ekimi yapıldı. Belirlenen anız arazilerine yem bitkisi ekildi. Proje ile tarlada yılda 2 veya 3 ürün alınabilecek.

“Anız yangınlarıyla geleceğimizi yakıyoruz”

Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, anız yangınlarının her yönüyle sakıncalı olduğuna vurgu yaparak, “Özellikle anıza direkt ekim makinesiyle birlikte artık mazot ve gübre masraflarımız yarı yarıya inecek. Artan kuraklıkla beraber bu şekilde araziyi işlediğimizde hem yağmurdan faydalanmış olacağız, arazinin nemini dışarıya vermeden faydalanma yoluna gitmiş oluyoruz. Bugünde Konya Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden gelen arkadaşlarımızla birlikte yem bitkisi denemesi yapmaktayız. Bunun bize en büyük faydalarından bir tanesi de bölgemizde yaygın olan anız yangınlarının önüne geçebilmektir. Anız yangınlarıyla beraber geleceğimizi yakıyoruz. Verimli topraklarımız canlılığını yitiriyor. Aynı zamanda yararlı bir çok böcekte bununla beraber ölüyor. Bunun önüne geçebilmek için bunu çok önemsiyoruz. Çiftçilerimiz de bundan dolayı ciddi bir ilgi gösteriyorlar. İnşallah bu pilot uygulama bütün Türkiye'ye yaygınlaşması tarımımız açışından çok büyük bir önem arz etmektedir” diye konuştu.