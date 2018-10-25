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Minare şiddetli fırtına ile yıkıldı

Adıyaman’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına bir cami minaresinin yıkılmasına sebep oldu.

Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına bir cami minaresinin yıkılmasına sebep oldu. Yıkılan minare yan tarafta bulunan sağlık merkezinin bahçesindeki ambulansı hurdaya çevirdi.


Edinilen bilgilere göre, Merkez Varlık Mahallesi'nde bulunan Varlık Cami'nin minaresi şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle devrildi. Minare, yan taraftaki Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önünde park halinde bulunan ambulansın üzerine düştü. Minarenin altında kalan ambulans hurdaya döndü. O esnada ambulans içerisinde ve bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. Düşen minare 4. Nolu Aile Sağlık Merkezi binasına da zarar verdi. Büyük paniğin yaşandığı olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak ambulans içerisinde bulunan oksijen tüpünün patlama ihtimaline karşı kimseyi olay yerine yaklaştırmadı.


Ölen ve yaralananın olmadığı olay sonrası İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Öz, “Cami minaresi ambulansın üzerine devrilmiş. Herhangi bir yaralı yok. Ambulansımız zarar gördü, hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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