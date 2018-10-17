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Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, şehir içi yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, şehir içi yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Kıy idaresindeki 02 M 0049 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile Bedir Taymaz idaresindeki 02 LF 967 plakalı motosiklet, Karapınar Caddesi Hacı Keleş Camii yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bedir Taymaz ile motosiklette bulunan Suriyeli Muhammed Şeyho yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Özel Park Hospital Hastanesi Acil Sağlık ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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