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05 Aralık 2017 16:51

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

05 Aralık 2017 16:51


Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 DA 100 plakalı minibüs ile 27 ZC 920 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Hüseyin Doğan ile Bektaş Doğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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