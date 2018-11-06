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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Adıyaman'da, öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Aziz Samancı idaresindeki 02 S 0465 plakalı öğrenci servisi ile Abdurrahman Karaca idaresindeki 02 FD599 plakalı otomobil Yeni Mahalle 26101 Sokak içerisinde çarpıştı. Yaşanan kazada Muharrem Hüseyin Etyemez ile Hüseyin Cem Akın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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