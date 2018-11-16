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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Naci Güler idaresindeki 02 M 0310 plakalı minibüs ile İsmet Atlı idaresindeki 02 SA 148 plakalı otomobille Mehmet Akif Mahallesi 514 sokak içerisinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Fidan Atlı ile Hayriye Yıldırım yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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