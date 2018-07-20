Minibüs kamyona arkadan çarptı: 15 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Malatya’ya giden tarım işçilerini taşıyan Ahmet Çalışkan yönetimindeki 63 EP 190 plakalı minibüs, Erkenek Tüneli girişinde önünde seyreden Ali Karaboğa idaresindeki 44 HS 020 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüs şoförü Ahmet Çalışkan ile aynı minibüste bulunan İbrahim Halil Çalışkan, Zehra Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Halil Çelik, Güneş Çalışkan, Medine Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Fatma Çalışkan, Ahmet Çalışkan, Gülbahar Çalışkan, Abdulkadir Çalışkan, İsa Çalışkan, Zelha Çalışkan, Hasan Çalışkan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.