Minibüs şoförleri eylem yaptı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da bazı Suriyelilerin Adıyaman- Şanlıurfa güzergahında korsan taşımacılık yaptığı iddiası üzerine Adıyaman Urfa Birlik minibüs sürücüleri eylem yapma kararı aldı. Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Çadırkent mevkiinde eylem yapan minibüs şoförleri minibüslerini yolun ortasına park ederek yolu trafiğe kapattı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri minibüs sürücüleriyle bir süre sohbet ederek eyleme son vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu ikna çalışmaları sonrasında minibüsçüler eyleme son vererek yolu yeniden trafiğe açtı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.