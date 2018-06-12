Minibüs takla attı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Tut ilçesinden Şambayat Beldesine gelmekte olan Mustafa Torun (68) idaresindeki 02 DH 939 plakalı minibüs, Yeşilyurt Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attı. Birkaç takla atan minibüsün sürücüsü Mustafa Torun kazada ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Mahmut Torun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.