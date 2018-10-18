Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman'da, kullandığı bisiklet ile yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 14 yaşındaki İsmail Aktaş'a, Abdullah Durğut idaresindeki 02 HV 594 plakalı minibüs çarptı. Yaşanan kazada minibüsün çarptığı İsmail Aktaş yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.