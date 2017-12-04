Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 12:40

Minik öğrenciler doktorluğu öğrendi

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde, ana sınıfı öğrencileri doktorluk mesleği hakkında bilgilendirildi.

Minik öğrenciler doktorluğu öğrendi

04 Aralık 2017 12:40


Kahta Sabiha Gökçen Anaokulu ana sınıfı öğrencileri Kurumları ve Meslekleri Tanıma Projesi kapsamında Kahta Devlet Hastanesini ziyaret etti. Yapılan ziyarette öğrencilerin meslek hakkında merak ettikleri soruları yanıtlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Can Leblebici ve Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Özdal minik öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı. Daha sonra Göz Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde sağlık muayenesi yapılan öğrencilere doktorlar tarafından ikramlar yapıldı ve balon hediye edildi. Miniklere gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kahta Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürü Nevzat Doğan, “Kurumları ve Meslekleri Tanıma Projesi kapsamında çocuklarımız hem güzel vakit geçiriyorlar hem oyun oynuyorlar hem de ilgili mesleklerin içine katılıp rol alarak hayallerini gerçekleştiriyorlar. Büyüdüklerinde seçecekleri meslek hakkında da küçük yaştan itibaren fikir sahibi oluyorlar. Proje kapsamında bizlere kapısını açan yoğun ilgi ve desteğini esirgemeyen Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost’a hekimlere ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.


Öğrencilerin gezisi çizgi film karakterleri ve çocukların hayal dünyasına hitap eden figürlerle boyanan duvarları seyri ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç