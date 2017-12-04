Minik öğrenciler doktorluğu öğrendi

Kahta Sabiha Gökçen Anaokulu ana sınıfı öğrencileri Kurumları ve Meslekleri Tanıma Projesi kapsamında Kahta Devlet Hastanesini ziyaret etti. Yapılan ziyarette öğrencilerin meslek hakkında merak ettikleri soruları yanıtlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Can Leblebici ve Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Özdal minik öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı. Daha sonra Göz Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde sağlık muayenesi yapılan öğrencilere doktorlar tarafından ikramlar yapıldı ve balon hediye edildi. Miniklere gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kahta Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürü Nevzat Doğan, “Kurumları ve Meslekleri Tanıma Projesi kapsamında çocuklarımız hem güzel vakit geçiriyorlar hem oyun oynuyorlar hem de ilgili mesleklerin içine katılıp rol alarak hayallerini gerçekleştiriyorlar. Büyüdüklerinde seçecekleri meslek hakkında da küçük yaştan itibaren fikir sahibi oluyorlar. Proje kapsamında bizlere kapısını açan yoğun ilgi ve desteğini esirgemeyen Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost’a hekimlere ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin gezisi çizgi film karakterleri ve çocukların hayal dünyasına hitap eden figürlerle boyanan duvarları seyri ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.