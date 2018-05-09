Minik öğrencilerden atık malzemelerle defile

Adıyaman Latife Hanım Anaokulu öğrenci ve velileri, ‘Eco Geri Dönüşüm Projesi’ kapsamında geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları ürünleri hem sergiledi. Minik çocuklar ile velilerinin yaptıkları ürünler sergide büyük ilgi gördü. Sergide ürünlerini sergileyen öğrenciler aynı zamanda atık malzemeyle yaptıkları kıyafetlerle de gösteri yaptı. 160 anaokulu öğrencisinin velileriyle yaptığı 160 proje sonrası dereceye giren ürünleri yapan öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Yapılan etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Latife Hanım Anaokulu Müdürü Mine Yıldırmaz, “Bizim programımız geri dönüşümle ilgili. Velilerle beraber geri dönüşüm projesi hazırladık. Her sınıf farklı kategorilerde, oyuncak, ev, saksı gibi projeler hazırladı. Bu projelere puanlar vererek her sınıfımızın birincisini seçtik. Amacımız geri dönüşüme dikkat çekmek” dedi.

Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren öğrenci Velisi Eda Eren Bektaş, “Yani çok güzel geçti. Bizim için de çok değişik güzel bir deneyim oldu. Yani bende çok keyif aldım yaparken, çocuğum da oldukça çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.