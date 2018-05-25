Minik öğrencilere el yıkama alışkanlığı aşılanıyor

Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Ecemiş, Kalite Yönetim Direktörü Sedat Bayyiğit ve Hemşire Nihal Tuncel tarafından Kubilay İlköğretim Okulunda okuyan 2. Sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrencilere doğru el yıkama yöntemleri anlatıldı. Doğal sabun yapımının da öğretildiği eğitimde çocukların küçük yaştan itibaren el yıkama alışkanlığı kazanmasına dikkat çekildi. Doğru yıkanmayan ellerde bakterilerin sürekli barınacağını ifade eden uzmanlar, öğrencilere doğru el yıkamak için hangi adımların izlenmesi gerektiğini anlatarak, sabun olmadan ellerin bakterilerden arındırılmaya yetmeyeceği belirtildi.

Kişisel hijyen ve temizlik eğitimi kapsamında öğrencilerle bir araya geldiğini belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel, çocuklarda doğru alışkanlıkların yerleşmesi açısından yapılan eğitimin büyük bir önem taşıdığını söyledi. Dr. Sertel, “Kahta Devlet Hastanesi olarak Kubilay İlkokuluna gelerek çocuklarımızla beraber sağlıklı olmanın ilk şartının temiz ellerden geçtiğine dikkat çektik. Öğrencilerle çok güzel bir etkinlik yaptık. Hep birlikte ellerimize önce örnekler alıp mikroskopta gördük. Elimizdeki mikropları fark ettik. Öğrencilerde bu mikropları gördü. Sonra hep berabere sabun yaptık. Yaptığımız sabunlarla el yıkamanın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili eğitim verdik. Çocuklarda doğru alışkanlıkların yerleşmesi açısından bu tür eğitimlerin önemi oldukça büyüktür. Çocuklarımız, çok hızlı öğreniyor. Okulumuza, Kahta Devlet Hastanesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kişisel hijyen ve temizlik eğitimi kapsamında öğrencilerle beraber sabun yapan doktorlar, daha sonra hazırlanan sabunları öğrencilere hediye etti.