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27 Haziran 2018 15:04

Minik öğrencilere organik tarım anlatıldı

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezinde (Adıyaman BİLSEM) öğrenim gören minik öğrenciler Biyoloji Öğretmeni Necmettin Doğan nezaretinde Adıyaman Üniversitesi bünyesinde yer alan Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini (ADYÜTAYAM) ziyaret etti.

Minik öğrencilere organik tarım anlatıldı

27 Haziran 2018 15:04


Adıyaman’da, tarımla ilgili kurum, kuruluş ve çiftçilere tarımsal uygulama ve arazi yönetimi konusunda bilgiler vermek amacıyla kurulan ADYÜTAYAM’da öğrenciler solucanlar, güneş enerjisi, damla sulama, biber dikimi ve arıcılık hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere teorik bilgilerle birlikte pratik çalışmaların da yaptırıldığı ziyarette renkli görüntüler oluştu. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren ADYÜTAYAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Kırpık, “Bugün minik öğrencilerimiz tarafından tarımsal uygulama ve arazi yönetimi uygulama ve araştırma merkezimize bir ziyaret gerçekleştirildi. Kendilerine burada organik tarımın yanı sıra arıcılık, biber dikimi, solucanlar ve güneş enerjisi hakkında bilgiler verdik. Uygulamalı şekilde evlatlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. İnşallah faydalı bir ziyaret olmuştur” dedi.


Hem organik ürün yetiştirilen hem de ilimizdeki çiftçilerin seracılık ve bağcılık anlamında eğitimler aldığı merkezde çeşitli tarımsal projelere devam ettiklerinin söyleyen Kırpık, “Burayı merak eden, üretimlerimiz hakkında bilgi almak isteyen öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Seracılık ve bağcılık faaliyetleri yürütülen merkezimizde klasik bağcılık sisteminden modern bağcılık sistemine geçişin örneklerini sunuyoruz” diye konuştu.




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