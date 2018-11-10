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Minikler Atatürk'ü işaret dile eşliğindeki gösteri ile andı

Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin işaret dili ile gerçekleştirdikleri Atatürk’ü Anma etkinliği büyük beğeni topladı.

Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin işaret dili ile gerçekleştirdikleri Atatürk'ü Anma etkinliği büyük beğeni topladı.


Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu'nda gerçekleştirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. Yıldönümü anma etkinliklerinde minikler duygulandırdı. Minik Kelebekler sınıfının minik öğrencileri ‘Benim En Büyük Yasım' isimli parçayı işaret dile eşliğinde gösteri yaptı.


Okul öncesi öğretmeni Zeynep Öncel öncülüğünde ki minik öğrencilerin bu gösterisi büyük beğeni topladı.


Minik öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu gösteri ile saygı ile andı.

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