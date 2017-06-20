Minikler yüzme kursuna yoğun ilgi gösteriyor

Adıyaman Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme kursuna kayıt yapan bine yakın çocuk burada görevli 12 antrenör tarafından 3 ay boyunca yüzme konusunda eğitilecek.

Bir yandan eğlenen bir yandan da yüzmeyi öğrenen çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken yüzme kayıtlarının Haziran ayının ilk haftasında başladığı ve kısa süre içerisinde kurs kayıt sayısının tamamlandığı belirtildi.

Yüzme kursuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Spor Amiri Mehmet Yıldırım, “Adıyaman Belediyesi Yüzme Kurslarımız 12 Haziran’da başladı. Kursumuzun başlamasıyla birlikte 5 gün içerisinde bine yakın kişi müracaat edildi ve bu yoğunluktan dolayı kursiyer sayımız doldu. Haftada toplam 10 seansımız mevcuttur. İkinci kurs kayıtlarımız Temmuz ayında yeniden açılacaktır. Her bir seansımız 1 saat sürüyor. Çocuklarımızda ailelerde oldukça memnun ve oldukça mutlular. Bizler bu tür faaliyetleri ilimize kazandıran Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu tür aktivitelerin çocuklar için oldukça güzel olduğunu dile getiren veliler ise, “ Bu havuz sayesinde hem çocuklarımız eğleniyor hem de yüzme eğitimi alıyorlar. Adıyaman’ın sıcaklığından kaçmak için de bir nevi oldukça güzel oluyor bu kurslar. Bu tür çalışmalarda başta Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.