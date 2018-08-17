Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 08:12

Morgdan alınan şehitler tören alanına götürüldü

Adıyaman’da, terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerin cenazeleri hasta morgundan alınarak tören alanına götürüldü.

Morgdan alınan şehitler tören alanına götürüldü

17 Ağustos 2018 08:12


Önceki gün terör örgütü PKK mensuplarının Dağkuyucak- Derinsu Köyü yakınlarında düzenlemiş olduğu hain saldırı sonucunda J. Uzm. Çvş. Tuncer Doğan, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Tekerek, J. Kd. Bçv. Aydın Özer, J. Uzm. Çvş. Mehmet Kürşat Yılmaz şehit oldu. Şehitlerin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.


Morda işlemleri tamamlanan şehitlerin cenazeleri, askeri tören mangası tarafından alınıp cenaze araçlarına konuldu. Şehit cenazeleri düzenlenecek olan resmi tören için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bahçesine götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç