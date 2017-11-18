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18 Kasım 2017 22:04

Motor kısmına sıkışan kedi uyutularak kurtarıldı

Adıyaman’da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uyuşturucu iğne yapılarak kurtarıldı.

Motor kısmına sıkışan kedi uyutularak kurtarıldı

18 Kasım 2017 22:04


Olay Altınşehir mahallesinde meydana geldi. Mahmut Yıldırım otomobiline bindiği esnada motor kısmından gelen sesi duydu. Otomobilin motor kaputunu açan sürücü motor kısmındaki kediyi fark edince kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak istedi. Sürücü kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.


İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kediyi çıkaramayınca otomobilin servisinden ekipler çağrıldı.


Servis ekipleri de aracın motoruna bağlı kabloları çıkardı fakat yine başarısız olununca olay yerine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde görevli ekipler geldi.


Veteriner ekipleri, kediyi iğne ile uyuşturdu. Hayvan bu sayede motor kısmından çıkarılabildi.


Kurtarılan kedi, tedavi için Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.




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