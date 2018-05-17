Motosiklet devirdi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hakkı Göksu idaresindeki 02 AAB 753 plakalı motosikletin önüne Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında, aniden bir otomobil çıktı. Motosiklet, sürücüsünün frene basması ile birlikte kayarak devrildi. Motosiklette bulunan sürücü Hakkı Göksu, yere düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Göksu, kendisine kaza yaptıran otomobilin bulunması için şikayetçi olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.