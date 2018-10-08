Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Şahin idaresindeki 02 FP 313 plakalı minibüs ile Esen Aslan idaresindeki 02 LE 676 plakalı motosiklet, Kayalık Mahallesi 2.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Esen Aslan yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.