İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Şahin idaresindeki 02 FP 313 plakalı minibüs ile Esen Aslan idaresindeki 02 LE 676 plakalı motosiklet, Kayalık Mahallesi 2.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Esen Aslan yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.